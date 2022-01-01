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Крепление раковины к стене MasterProf 130176
105 ₽
Крепления для санфаянса
    Крепление раковины к стене MasterProf 130176
    Арт. X1691460314
    Крепление раковины к стене MasterProf 130176
    Крепление раковины к стене MasterProf 130176
    Крепление раковины к стене MasterProf 130176
      Крепление раковины к стене MasterProf 130176
      Крепление раковины к стене MasterProf 130176
      Крепление раковины к стене MasterProf 130176

      Крепление раковины к стене MasterProf 130176

      105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691460314

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		монтажный комплект
      Вес, кг
      		0.153
      Все характеристики
      105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Крепление для умывальника MasterProf 130176 представляет собой набор изделий, с помощью которых можно удобно, быстро и просто фиксировать умывальник на мойку. Монтаж данного крепления не составит труда, а само крепление надежно и крепко зафиксирует мойку на кухне. 

        Преимущества

        • Изделия надежно удерживают конструкцию, несмотря на большой вес
        • Простота монтажа
        • Долгий срок службы