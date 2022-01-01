Крепление раковины к стене MasterProf 130176
Арт. X1691460314
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|монтажный комплект
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Вес, кг
|0.153
- Крепление для умывальника MasterProf 130176 представляет собой набор изделий, с помощью которых можно удобно, быстро и просто фиксировать умывальник на мойку. Монтаж данного крепления не составит труда, а само крепление надежно и крепко зафиксирует мойку на кухне.
Преимущества
- Изделия надежно удерживают конструкцию, несмотря на большой вес
- Простота монтажа
- Долгий срок службы