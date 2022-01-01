Крепление раковины к стене MasterProf 130176

Преимущества

Изделия надежно удерживают конструкцию, несмотря на большой вес

Простота монтажа

Долгий срок службы

Крепление для умывальника MasterProf 130176 представляет собой набор изделий, с помощью которых можно удобно, быстро и просто фиксировать умывальник на мойку. Монтаж данного крепления не составит труда, а само крепление надежно и крепко зафиксирует мойку на кухне.