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Крепление Watts Разъемное соед-ие 3/4 для расш.бака 0608100 SK20
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Для прочей техники
    Крепление Watts Разъемное соед-ие 3/4 для расш.бака 0608100 SK20
    Арт. X16945165
    Крепление Watts Разъемное соед-ие 3/4 для расш.бака 0608100 SK20

      Крепление Watts Разъемное соед-ие 3/4 для расш.бака 0608100 SK20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16945165

      Характеристики

      Производитель
      		Watts
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Клапан для быстрого отсоединения расширительного бака от системы, резьба 3/4". В конструкции использованы два обратных клапана, с противоположным направлением потока. Когда накидная гайка затянута, то штоки обратных клапанов упираются друг в друга и открывают проток теплоносителя. Когда мы начинаем ослаблять накидную гайку, то клапаны закрываются, отсекая теплоноситель с двух сторон.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы