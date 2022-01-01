Крепление Watts Разъемное соед-ие 3/4 для расш.бака 0608100 SK20

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Клапан для быстрого отсоединения расширительного бака от системы, резьба 3/4". В конструкции использованы два обратных клапана, с противоположным направлением потока. Когда накидная гайка затянута, то штоки обратных клапанов упираются друг в друга и открывают проток теплоносителя. Когда мы начинаем ослаблять накидную гайку, то клапаны закрываются, отсекая теплоноситель с двух сторон.