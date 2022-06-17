Колба фильтра Kristal Filter 3302109 SL D 10, T 3/4
Арт. X16910801384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.2
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Материал корпуса
|полипропилен
- Корпус для картриджного фильтра Kristal Filter Slim D 10" T 3/4" - это простое в установке и использовании приспособление, в которое вставляется фильтрующий элемент. Устанавливается непосредственно в водопроводную магистраль. В комплекте: 2 колбы, кронштейн крепления, ключ.
Преимущества
- Высокая фильтрация
- Безопасность