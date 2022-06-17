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Колба фильтра Kristal Filter 3302109 SL D 10, T 3/4
5.0
2
2 450 ₽
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Kristal Filter 3302109 SL D 10, T 3/4
    Арт. X16910801384
    5.0
    2
    Колба фильтра Kristal Filter 3302109 SL D 10, T 3/4

      Колба фильтра Kristal Filter 3302109 SL D 10, T 3/4

      2 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16910801384
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.2
      Материал корпуса
      		полипропилен
      Все характеристики
      2 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Корпус для картриджного фильтра Kristal Filter Slim D 10" T 3/4" - это простое в установке и использовании приспособление, в которое вставляется фильтрующий элемент. Устанавливается непосредственно в водопроводную магистраль. В комплекте: 2 колбы, кронштейн крепления, ключ.

        Преимущества

        • Высокая фильтрация
        • Безопасность