Колба фильтра Kristal Filter 3302109 SL D 10, T 3/4

Преимущества

Высокая фильтрация

Безопасность

Корпус для картриджного фильтра Kristal Filter Slim D 10" T 3/4" - это простое в установке и использовании приспособление, в которое вставляется фильтрующий элемент. Устанавливается непосредственно в водопроводную магистраль. В комплекте: 2 колбы, кронштейн крепления, ключ.