Картридж для проточного фильтра Kristal Filter T33 CP 3201128
Арт. X16910802350
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.31
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Материал корпуса
|пластик
- Картридж для проточного фильтра Kristal Filter T33 CP 3201128 - предназначен для очистки воды от широкого спектра органический и неорганических примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус.