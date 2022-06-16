Картридж для проточного фильтра Kristal Filter T33 CP 3201128 - предназначен для очистки воды от широкого спектра органический и неорганических примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус.