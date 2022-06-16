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Картридж для проточного фильтра Kristal Filter T33 CP 3201128
5.0
2
630 ₽
Картриджи к проточным фильтрам
    Картридж для проточного фильтра Kristal Filter T33 CP 3201128
    Арт. X16910802350
    5.0
    2
    Картридж для проточного фильтра Kristal Filter T33 CP 3201128

      Картридж для проточного фильтра Kristal Filter T33 CP 3201128

      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802350
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.31
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Картридж для проточного фильтра Kristal Filter T33 CP 3201128 - предназначен для очистки воды от широкого спектра органический и неорганических примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус.