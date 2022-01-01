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Колба фильтра Kristal Filter 3301101 BB 10, NT 1
2 580 ₽
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Kristal Filter 3301101 BB 10, NT 1
    Арт. X16910801386
    Колба фильтра Kristal Filter 3301101 BB 10, NT 1

      Колба фильтра Kristal Filter 3301101 BB 10, NT 1

      2 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16910801386

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3
      Материал корпуса
      		полипропилен
      Все характеристики
      2 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Назначение: для бытовых водоочистных систем. Комплектация: колба, кронштейн крепления, ключ, кнопка сброса давления. Рабочее давление: от 0,14 до 0,8 МПа. Рабочая температура: +2...+40 °С. Внимание: для подключения к водопроводу в корпусе фильтра предусмотрена цилиндрическая резьба 1". Материал: пищевой полипропилен.

        Преимущества

        • Изготовлен из пищевого полипропилена и абсолютно безопасен для воды
        • Латунные резьбы диаметром 1"
        • В комплект поставки входит монтажный кронштейн и ключ для колбы