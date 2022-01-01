Колба фильтра Kristal Filter 3301101 BB 10, NT 1
Арт. X16910801386
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3
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Материал корпуса
|полипропилен
- Назначение: для бытовых водоочистных систем. Комплектация: колба, кронштейн крепления, ключ, кнопка сброса давления. Рабочее давление: от 0,14 до 0,8 МПа. Рабочая температура: +2...+40 °С. Внимание: для подключения к водопроводу в корпусе фильтра предусмотрена цилиндрическая резьба 1". Материал: пищевой полипропилен.
Преимущества
- Изготовлен из пищевого полипропилена и абсолютно безопасен для воды
- Латунные резьбы диаметром 1"
- В комплект поставки входит монтажный кронштейн и ключ для колбы