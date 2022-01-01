Колба фильтра Kristal Filter 3301101 BB 10, NT 1

Назначение: для бытовых водоочистных систем. Комплектация: колба, кронштейн крепления, ключ, кнопка сброса давления. Рабочее давление: от 0,14 до 0,8 МПа. Рабочая температура: +2...+40 °С. Внимание: для подключения к водопроводу в корпусе фильтра предусмотрена цилиндрическая резьба 1". Материал: пищевой полипропилен.

Преимущества