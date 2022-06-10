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Кронштейн для крепления расширительных баков Джилекс, стальной хомут, до 6 л
5.0
2
510 ₽
Комплектующие для водоснабжения и сантехники
    Кронштейн для крепления расширительных баков Джилекс, стальной хомут, до 6 л
    Арт. X1699000106
    5.0
    2
    Кронштейн для крепления расширительных баков Джилекс, стальной хомут, до 6 л

      Кронштейн для крепления расширительных баков Джилекс, стальной хомут, до 6 л

      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1699000106
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Все характеристики
      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кронштейн (РР) Джилекс для расширительных баков 6 л - служит для крепления расширительного бака соответствующего объема к стене. Имеет стальной хомут.Такой вид установки позволяет избежать контакта ножек гидроаккумулятора с "сырым" полом подсобного помещения, что значительно снижает риски возникновения ржавчины. Виброопоры, идущие в комплекте значительно снижают гул и вибрацию насоса. При помощи кронштейна, возможна установка насосной станции в колодце.