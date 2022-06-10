Кронштейн для крепления расширительных баков Джилекс, стальной хомут, до 6 л

Кронштейн (РР) Джилекс для расширительных баков 6 л - служит для крепления расширительного бака соответствующего объема к стене. Имеет стальной хомут.Такой вид установки позволяет избежать контакта ножек гидроаккумулятора с "сырым" полом подсобного помещения, что значительно снижает риски возникновения ржавчины. Виброопоры, идущие в комплекте значительно снижают гул и вибрацию насоса. При помощи кронштейна, возможна установка насосной станции в колодце.