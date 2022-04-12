Пластиковый кронштейн огнетушителя ОУ-1/2/3

Кронштейн настенный для огнетушителей углекислотных ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3. Применяется для фиксирования переносных огнетушителей различных видов общей массой от 1 до 5 кг без использования шкафов и подставок в местах, легко доступных в случае возникновения очага пожара. В то же время эти крепления размещаются таким образом, чтобы защитить баллон огнетушителя от нежелательных воздействий в виде ударов и толчков. Крепление выполняется из пластика и имеет точки крепления к стене и упоры, в которых размещается огнетушитель.