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Пластиковый кронштейн огнетушителя ОУ-1/2/3
5.0
2
Найти аналог
Комплектующие для огнетушителей
    Пластиковый кронштейн огнетушителя ОУ-1/2/3
    Арт. 77777X68833
    5.0
    2
    Пластиковый кронштейн огнетушителя ОУ-1/2/3

      Пластиковый кронштейн огнетушителя ОУ-1/2/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X68833
      5.0
      2

      Характеристики

      Тип
      		кронштейн
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кронштейн настенный для огнетушителей углекислотных ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3. Применяется для фиксирования переносных огнетушителей различных видов общей массой от 1 до 5 кг без использования шкафов и подставок в местах, легко доступных в случае возникновения очага пожара. В то же время эти крепления размещаются таким образом, чтобы защитить баллон огнетушителя от нежелательных воздействий в виде ударов и толчков. Крепление выполняется из пластика и имеет точки крепления к стене и упоры, в которых размещается огнетушитель.