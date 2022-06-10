Стеновой регулируемый кронштейн Аквапул, 230 мм
Арт. X1691200256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Цвет
|серый
- Стеновой регулируемый кронштейн Аквапул, 230 мм - элемент, необходимый для регулирования отступа от стены вертикальной части приставного дымохода.
Преимущества
- Крепеж препятствует смещению дымовой трубы, надежно фиксирует конструкцию к стене
- Материал - нержавеющая сталь AISI 430, толщиной 1 мм
- Шпилька - оцинкованная сталь (12 мм)
- Диаметр - 230 мм