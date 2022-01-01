Кронштейн ТВ5 транспортный, с металл. защелкой для ОП-5, ОУ-5 ф133 мм

Преимущества

Надежный

Удобный

Практичный

Кронштейн Ярпожинвест ТВ5 транспортный, с металлической защелкой, для ОП-5, d-160 мм 00-00001408 применяется для размещения огнетушителей на стене. Кронштейн крепится к стене, затем на него запорно-пусковым устройством навешивается огнетушитель. Диаметр - 160 мм