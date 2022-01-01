Кронштейн ТВ5 транспортный, с металл. защелкой для ОП-5, ОУ-5 ф133 мм
Арт. 77777X68866
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|кронштейн
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Материал
|металл
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- Кронштейн Ярпожинвест ТВ5 транспортный, с металлической защелкой, для ОП-5, d-160 мм 00-00001408 применяется для размещения огнетушителей на стене. Кронштейн крепится к стене, затем на него запорно-пусковым устройством навешивается огнетушитель. Диаметр - 160 мм
Преимущества
- Надежный
- Удобный
- Практичный