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Кронштейн ТВ5 транспортный, с металл. защелкой для ОП-5, ОУ-5 ф133 мм
Найти аналог
Комплектующие для огнетушителей
    Кронштейн ТВ5 транспортный, с металл. защелкой для ОП-5, ОУ-5 ф133 мм
    Арт. 77777X68866
    Кронштейн ТВ5 транспортный, с металл. защелкой для ОП-5, ОУ-5 ф133 мм

      Кронштейн ТВ5 транспортный, с металл. защелкой для ОП-5, ОУ-5 ф133 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X68866

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кронштейн
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кронштейн Ярпожинвест ТВ5 транспортный, с металлической защелкой, для ОП-5, d-160 мм 00-00001408 применяется для размещения огнетушителей на стене. Кронштейн крепится к стене, затем на него запорно-пусковым устройством навешивается огнетушитель. Диаметр - 160 мм

        Преимущества

        • Надежный
        • Удобный
        • Практичный