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Анкерные кронштейны IT-AT 011060101, 2 шт.
5.0
2
90 ₽
Кронштейны для радиаторов отопления
    Анкерные кронштейны IT-AT 011060101, 2 шт.
    Арт. X400132109
    5.0
    2
    Анкерные кронштейны IT-AT 011060101, 2 шт.

      Анкерные кронштейны IT-AT 011060101, 2 шт.

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X400132109
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		IT-AT
      Страна производства
      		Китай
      Тип
      		кронштейн
      Количество в упаковке, шт
      		2
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кронштейн анкерный с дюбелем IT-AT 011060101 – это метиз, используемый для крепления настенных бытовых приборов. Анкерный кронштейн предназначен для радиатора IT-AT 011060101 и позволяет надежно закрепить обогреватель в стене при помощи дрели. Благодаря изготовлению из прочного материала, крепеж долго прослужит. В Интернет-магазине “Бигам” купить анкерный кронштейн IT-AT 011060101 можно с доставкой в любой регион.

        Преимущества кронштейна анкерного IT-AT 011060101

        • Долговечный
        • Удобный
        • Компактный

        Комплектация

        • Кронштейны (2 шт.)
        • Упаковка