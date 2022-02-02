Анкерные кронштейны IT-AT 011060101, 2 шт.

Преимущества кронштейна анкерного IT-AT 011060101

Долговечный

Удобный

Компактный

Комплектация

Кронштейны (2 шт.)

Упаковка

Кронштейн анкерный с дюбелем IT-AT 011060101 – это метиз, используемый для крепления настенных бытовых приборов. Анкерный кронштейн предназначен для радиатора IT-AT 011060101 и позволяет надежно закрепить обогреватель в стене при помощи дрели. Благодаря изготовлению из прочного материала, крепеж долго прослужит. В Интернет-магазине “Бигам” купить анкерный кронштейн IT-AT 011060101 можно с доставкой в любой регион.