Анкерные кронштейны IT-AT 011060101, 2 шт.
Арт. X400132109
Характеристики
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Производитель
|IT-AT
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Страна производства
|Китай
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Тип
|кронштейн
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Количество в упаковке, шт
|2
- Кронштейн анкерный с дюбелем IT-AT 011060101 – это метиз, используемый для крепления настенных бытовых приборов. Анкерный кронштейн предназначен для радиатора IT-AT 011060101 и позволяет надежно закрепить обогреватель в стене при помощи дрели. Благодаря изготовлению из прочного материала, крепеж долго прослужит. В Интернет-магазине “Бигам” купить анкерный кронштейн IT-AT 011060101 можно с доставкой в любой регион.
Преимущества кронштейна анкерного IT-AT 011060101
- Долговечный
- Удобный
- Компактный
Комплектация
- Кронштейны (2 шт.)
- Упаковка