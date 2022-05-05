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Кронштейн ЭГИДА 500х600 мм
4.5
2
1 110 ₽
Для кондиционеров
    Кронштейн ЭГИДА 500х600 мм
    Арт. X6994353
    4.5
    2
    Кронштейн ЭГИДА 500х600 мм

      Кронштейн ЭГИДА 500х600 мм

      1 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. X6994353
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Тип комплектующего
      		кронштейн
      Габариты, мм
      		500x500x600
      Вес, кг
      		5.1
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      1 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Кронштейн для кондиционеров ЭГИДА 500х600 в упаковке с крепежом, представляет собой приспособление, предназначенное для крепления наружного блока на фасаде здания.

        Особенности и преимущества:

        • Кронштейн изготовлен из высококачественного металла и покрашен порошковой краской на полиэфирной основе.
        • Специальное покрытие кронштейна обеспечивает его надежность и долговечность использования в любых погодных условиях.
        • Кронштейн 500 x 600 используется при креплении наружного блока сплит-системы к внешней стене (фасаду) здания.