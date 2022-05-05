Кронштейн ЭГИДА 500х600 мм
Арт. X6994353
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|кронштейн
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Габариты, мм
|500x500x600
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Вес, кг
|5.1
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Материал
|металл
Описание товара:Кронштейн для кондиционеров ЭГИДА 500х600 в упаковке с крепежом, представляет собой приспособление, предназначенное для крепления наружного блока на фасаде здания.
Особенности и преимущества:
- Кронштейн изготовлен из высококачественного металла и покрашен порошковой краской на полиэфирной основе.
- Специальное покрытие кронштейна обеспечивает его надежность и долговечность использования в любых погодных условиях.
- Кронштейн 500 x 600 используется при креплении наружного блока сплит-системы к внешней стене (фасаду) здания.