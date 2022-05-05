Кронштейн ЭГИДА 500х600 мм

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Кронштейн изготовлен из высококачественного металла и покрашен порошковой краской на полиэфирной основе.

Специальное покрытие кронштейна обеспечивает его надежность и долговечность использования в любых погодных условиях.

Кронштейн 500 x 600 используется при креплении наружного блока сплит-системы к внешней стене (фасаду) здания.

Кронштейн для кондиционеров ЭГИДА 500х600 в упаковке с крепежом, представляет собой приспособление, предназначенное для крепления наружного блока на фасаде здания.