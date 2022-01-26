Отрезной круг Bosch 2.608.602.389 3-в-1, 125x2.5x22.23 мм
Арт. X131725140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словения
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Круг Bosch 2608602389 используется совместно с ручными угловыми машинами. С помощью данной оснастки можно выполнять сразу несколько задач: отрезание, обдирку и финишную обработку. Применяют при работе по металлу, в том числе, по нержавеющей стали.
Преимущества
- Максимальная окружная скорость — 80 м/с
- Содержание Fe/S/Cl < 0,1 %