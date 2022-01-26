Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отрезной круг Bosch 2.608.602.389 3-в-1, 125x2.5x22.23 мм
5.0
1
215 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг Bosch 2.608.602.389 3-в-1, 125x2.5x22.23 мм
    Арт. X131725140
    5.0
    1
    Отрезной круг Bosch 2.608.602.389 3-в-1, 125x2.5x22.23 мм
    Отрезной круг Bosch 2.608.602.389 3-в-1, 125x2.5x22.23 мм
    Отрезной круг Bosch 2.608.602.389 3-в-1, 125x2.5x22.23 мм
      Отрезной круг Bosch 2.608.602.389 3-в-1, 125x2.5x22.23 мм
      Отрезной круг Bosch 2.608.602.389 3-в-1, 125x2.5x22.23 мм
      Отрезной круг Bosch 2.608.602.389 3-в-1, 125x2.5x22.23 мм

      Отрезной круг Bosch 2.608.602.389 3-в-1, 125x2.5x22.23 мм

      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131725140
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Словения
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг Bosch 2608602389 используется совместно с ручными угловыми машинами. С помощью данной оснастки можно выполнять сразу несколько задач: отрезание, обдирку и финишную обработку. Применяют при работе по металлу, в том числе, по нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Максимальная окружная скорость — 80 м/с
        • Содержание Fe/S/Cl < 0,1 %