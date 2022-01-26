Отрезной круг Bosch 2.608.602.389 3-в-1, 125x2.5x22.23 мм

Преимущества

Максимальная окружная скорость — 80 м/с

Содержание Fe/S/Cl < 0,1 %

Круг Bosch 2608602389 используется совместно с ручными угловыми машинами. С помощью данной оснастки можно выполнять сразу несколько задач: отрезание, обдирку и финишную обработку. Применяют при работе по металлу, в том числе, по нержавеющей стали.