Круг абразивный Stalex GC80 400х75х127 мм

Преимущества

Диаметр - 400 мм, посадочное отверстие 127 мм

Толщина 75 мм

Абразивный круг с зернистостью GC80 (зеленый корунд) используется для предварительной и финишной обработки изделий из черных и цветных металлов, пластика, дерева и других материалов. Предназначен для точильно-шлифовальных станков STALEX.