Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Круг абразивный Stalex WA60 400х75х127 мм
Найти аналог
Заточной диск
    Круг абразивный Stalex WA60 400х75х127 мм
    Арт. stalex_10814
    Круг абразивный Stalex WA60 400х75х127 мм

      Круг абразивный Stalex WA60 400х75х127 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_10814

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оснастки
      		круг абразивный
      Тип
      		прямой профиль
      Все характеристики

      Похожие товары с Твердость

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Абразивный круг с зернистостью WA60 (белый корунд) используется для предварительной и финишной обработки изделий из черных и цветных металлов, пластика, дерева и других материалов. Предназначен для точильно-шлифовальных станков STALEX.

        Преимущества

        • Диаметр - 400 мм, посадочное отверстие 127 мм
        • Толщина 75 мм