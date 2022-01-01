Круг алмазный DeWalt DT 3741 125мм

Алмазный диск DeWalt(ДеВолт) DT 3741 применяется совместно с угловыми шлифовальными машинами. Это высококачественный диск, изготовленный из низко-углеродистой стали. Даже при высокой температуре он не деформируется и служит очень долго. Сегменты нанесены при помощи лазерной сварки, что позволяет работать данным диском по твердым материалам, например, по бетону.Технические характеристики:Типпо бетонуДиаметр, мм125Посадочный диаметр, мм22.2Толщина, мм2Высота сегмента 7,5 мм.