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Круг алмазный DeWalt DT 3741 125мм
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Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Круг алмазный DeWalt DT 3741 125мм
    Арт. 9002393
    Круг алмазный DeWalt DT 3741 125мм

      Круг алмазный DeWalt DT 3741 125мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9002393

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный диск DeWalt(ДеВолт) DT 3741 применяется совместно с угловыми шлифовальными машинами. Это высококачественный диск, изготовленный из низко-углеродистой стали. Даже при высокой температуре он не деформируется и служит очень долго. Сегменты нанесены при помощи лазерной сварки, что позволяет работать данным диском по твердым материалам, например, по бетону.Технические характеристики:Типпо бетонуДиаметр, мм125Посадочный диаметр, мм22.2Толщина, мм2Высота сегмента 7,5 мм.