Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 1A1R 000218 (300x2x7,5x25,4 мм)
5.0
2
5 030 ₽
Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 1A1R 000218 (300x2x7,5x25,4 мм)
    Арт. 9002184
    5.0
    2
    Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 1A1R 000218 (300x2x7,5x25,4 мм)
    Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 1A1R 000218 (300x2x7,5x25,4 мм)
    Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 1A1R 000218 (300x2x7,5x25,4 мм)
      Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 1A1R 000218 (300x2x7,5x25,4 мм)
      Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 1A1R 000218 (300x2x7,5x25,4 мм)
      Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 1A1R 000218 (300x2x7,5x25,4 мм)

      Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 1A1R 000218 (300x2x7,5x25,4 мм)

      5 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9002184
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		камень
      Все характеристики
      5 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазный диск (круг) DIAM Extra Line Granite-Elite 300x2.0x7.5x32/25,4 гранит 000218 - используется для работы с твердыми материалами, такими как керамогранит, гранит, габбро, лабрадорит, базальт и другими породами натурального камня.  Отличительной особенностью модели Extra Line Granite-Elite диаметром 300 мм является наличие лазерных насечек на корпусе круга. Они используются, чтобы избегать перегрева.  Круг очень стойкий, производительный и проявляет стабильность при работе.  Круг DIAM Extra Line Granite-Elite может использоваться исключительно с охлаждающей жидкостью, при работе с настольными станками и профессиональным промышленным оборудованием, с посадочным отверстием под круг от 22,2 до 60 миллиметров