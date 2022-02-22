Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 1A1R 000218 (300x2x7,5x25,4 мм)

Алмазный диск (круг) DIAM Extra Line Granite-Elite 300x2.0x7.5x32/25,4 гранит 000218 - используется для работы с твердыми материалами, такими как керамогранит, гранит, габбро, лабрадорит, базальт и другими породами натурального камня. Отличительной особенностью модели Extra Line Granite-Elite диаметром 300 мм является наличие лазерных насечек на корпусе круга. Они используются, чтобы избегать перегрева. Круг очень стойкий, производительный и проявляет стабильность при работе. Круг DIAM Extra Line Granite-Elite может использоваться исключительно с охлаждающей жидкостью, при работе с настольными станками и профессиональным промышленным оборудованием, с посадочным отверстием под круг от 22,2 до 60 миллиметров