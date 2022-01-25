Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 000219 1A1R (350x2,2x7,5x32/25,4 мм)
5.0
1
Найти аналог
Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 000219 1A1R (350x2,2x7,5x32/25,4 мм)
    Арт. 77777X9002204
    5.0
    1
    Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 000219 1A1R (350x2,2x7,5x32/25,4 мм)

      Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 000219 1A1R (350x2,2x7,5x32/25,4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002204
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		камень
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный диск (круг) DIAM Granite-Elite 350x2.2x7.5x32/25,4 гранит 000219 - используется для работы с твердыми материалами, такими как керамогранит, гранит, габбро, лабрадорит, базальт и другими породами натурального камня.  Отличительной особенностью модели Granite Elite диаметром 350 мм является наличие лазерных насечек на корпусе круга. Они используются, чтобы избегать перегрева. Круг очень стойкий, производительный и проявляет стабильность при работе. Модель Granite Elite может использоваться исключительно с охлаждающей жидкостью, при работе с настольными станками и профессиональным промышленным оборудованием.