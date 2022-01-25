Алмазный круг DIAM Гранит-Элит 000219 1A1R (350x2,2x7,5x32/25,4 мм)

Алмазный диск (круг) DIAM Granite-Elite 350x2.2x7.5x32/25,4 гранит 000219 - используется для работы с твердыми материалами, такими как керамогранит, гранит, габбро, лабрадорит, базальт и другими породами натурального камня. Отличительной особенностью модели Granite Elite диаметром 350 мм является наличие лазерных насечек на корпусе круга. Они используются, чтобы избегать перегрева. Круг очень стойкий, производительный и проявляет стабильность при работе. Модель Granite Elite может использоваться исключительно с охлаждающей жидкостью, при работе с настольными станками и профессиональным промышленным оборудованием.