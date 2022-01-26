Алмазный круг для сухой резки Энкор 25703 (180x22,2 мм)
Арт. 77777X9002309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, кирпич
- Внешний диаметр диска Энкор 25703 – 180 мм, количество сегментов – 14, длинна сегмента – 32,5 мм, высота сегмента – 7,2 мм, толщина сегмента – 2,4. Рекомендуется использовать при работе с бетоном и кирпичом.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность
- Безопасность