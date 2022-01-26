Алмазный круг для сухой резки Энкор 25703 (180x22,2 мм)

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Безопасность

Внешний диаметр диска Энкор 25703 – 180 мм, количество сегментов – 14, длинна сегмента – 32,5 мм, высота сегмента – 7,2 мм, толщина сегмента – 2,4. Рекомендуется использовать при работе с бетоном и кирпичом.