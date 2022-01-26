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Алмазный круг для сухой резки Энкор 25703 (180x22,2 мм)
5.0
1
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Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Алмазный круг для сухой резки Энкор 25703 (180x22,2 мм)
    Арт. 77777X9002309
    5.0
    1
    Алмазный круг для сухой резки Энкор 25703 (180x22,2 мм)

      Алмазный круг для сухой резки Энкор 25703 (180x22,2 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002309
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, кирпич
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Внешний диаметр диска Энкор 25703 – 180 мм, количество сегментов – 14, длинна сегмента – 32,5 мм, высота сегмента – 7,2 мм, толщина сегмента – 2,4. Рекомендуется использовать при работе с бетоном и кирпичом. 

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность
        • Безопасность