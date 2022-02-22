Универсальный алмазный круг Metabo 624310000 (230x22,23 мм)
Арт. 77777X9002241
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич
- Алмазный круг Metabo 624310000 применяется для реза всех строительных материалов - бетон, кирпич, твердый песчаник, асфальт и т.д.
Преимущества:
- Спеченные алмазные сегменты
- Максимальное число оборотов - 6600 об/мин
- Максимальная рабочая скорость: 80 м/с