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Универсальный алмазный круг Metabo 624310000 (230x22,23 мм)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Универсальный алмазный круг Metabo 624310000 (230x22,23 мм)
    Арт. 77777X9002241
    5.0
    2
    Универсальный алмазный круг Metabo 624310000 (230x22,23 мм)
    Универсальный алмазный круг Metabo 624310000 (230x22,23 мм)
      Универсальный алмазный круг Metabo 624310000 (230x22,23 мм)
      Универсальный алмазный круг Metabo 624310000 (230x22,23 мм)

      Универсальный алмазный круг Metabo 624310000 (230x22,23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002241
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный круг Metabo 624310000 применяется для реза всех строительных материалов - бетон, кирпич, твердый песчаник, асфальт и т.д. 

        Преимущества:

        • Спеченные алмазные сегменты
        • Максимальное число оборотов - 6600 об/мин
        • Максимальная рабочая скорость: 80 м/с