Универсальный алмазный круг Metabo 624310000 (230x22,23 мм)

Преимущества:

Спеченные алмазные сегменты

Максимальное число оборотов - 6600 об/мин

Максимальная рабочая скорость: 80 м/с

Алмазный круг Metabo 624310000 применяется для реза всех строительных материалов - бетон, кирпич, твердый песчаник, асфальт и т.д.