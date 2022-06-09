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Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №150 (100 мм)
5.0
2
490 ₽
Алмазные гибкие шлифовальные диски
    Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №150 (100 мм)
    Арт. О00000003468
    5.0
    2
    Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №150 (100 мм)
    Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №150 (100 мм)
      Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №150 (100 мм)
      Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №150 (100 мм)

      Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №150 (100 мм)

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003468
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Trio-Diamond
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг алмазный гибкий шлифовальный Черепашка 100 № 150 Trio-Diamond 340150 предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для обработки бетонных конструкций, камня, изделий из мрамора и гранита.

        Преимущества

        • Круг изготовлен на гибкой основе, имеет алмазное напыление и крепится при помощи липучки
        • Износостойкость
        • Надежность