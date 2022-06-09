Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №150 (100 мм)
Арт. О00000003468
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
- Круг алмазный гибкий шлифовальный Черепашка 100 № 150 Trio-Diamond 340150 предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для обработки бетонных конструкций, камня, изделий из мрамора и гранита.
Преимущества
- Круг изготовлен на гибкой основе, имеет алмазное напыление и крепится при помощи липучки
- Износостойкость
- Надежность