Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №150 (100 мм)

Преимущества

Круг изготовлен на гибкой основе, имеет алмазное напыление и крепится при помощи липучки

Износостойкость

Надежность

Круг алмазный гибкий шлифовальный Черепашка 100 № 150 Trio-Diamond 340150 предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для обработки бетонных конструкций, камня, изделий из мрамора и гранита.