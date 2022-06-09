Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №400 (100 мм)

Преимущества

Круг изготовлен на гибкой основе, имеет алмазное напыление и крепится при помощи липучки

Износостойкость

Круг алмазный гибкий шлифовальный Черепашка 100 № 400 Trio-Diamond 340400 предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для обработки бетонных конструкций, камня, изделий из мрамора и гранита.