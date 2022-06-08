Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №500 (100 мм)
Арт. О00000003472
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип оборудования
|шлифовальный круг
|
Назначение по материалу
|бетон, камень, гранит, мрамор
- Черепашка алмазная TRIO-DIAMOND это гибкий алмазный круг, используемый с ручными машинами для обработки материалов. Шлифовальный круг этой модели применяется для шлифования каменной, мраморной, бетонной и гранитной поверхности. Черепашка TRIO-DIAMOND имеет алмазное напыление, благодаря которому легко справляется с твердым материалом. Крепится к шлифмашинке с помощью липучки. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить круг алмазный гибкий шлифовальный TRIO-DIAMOND по выгодной цене.
Преимущества шлифовального круга TRIO-DIAMOND
- Прочный и надежный
- Имеет алмазное напыление
- Легко крепится к инструменту