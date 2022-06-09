Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №600 (100 мм)
Арт. О00000003473
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
- Алмазный гибкий шлифовальный круг Черепашка 100 № 600 TRIO-DIAMOND 360600 предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для сухой обработки бетонных конструкций, камня, изделий из мрамора и гранита.
Преимущества
- Круг изготовлен на гибкой основе, имеет алмазное напыление и крепится при помощи липучки
- Износостойкость