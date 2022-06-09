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Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №800 (100 мм)
4.5
2
Найти аналог
Алмазные гибкие шлифовальные диски
    Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №800 (100 мм)
    Арт. О00000003474
    4.5
    2
    Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №800 (100 мм)
    Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №800 (100 мм)
    Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №800 (100 мм)
      Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №800 (100 мм)
      Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №800 (100 мм)
      Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №800 (100 мм)

      Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №800 (100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003474
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Trio-Diamond
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг алмазный гибкий шлифовальный Черепашка 100 № 800 Trio-Diamond 340800 предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для обработки бетонных конструкций, камня, изделий из мрамора и гранита.

        Преимущества

        • Круг изготовлен на гибкой основе, имеет алмазное напыление и крепится при помощи липучки
        • Износостойкость