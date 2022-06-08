Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алмазный отрезной круг Trio-Diamond Сплошной Супертонкий Керамик Pro (125x22,23 мм)
5.0
2
430 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный отрезной круг Trio-Diamond Сплошной Супертонкий Керамик Pro (125x22,23 мм)
    Арт. Ю00000029505
    5.0
    2
    Алмазный отрезной круг Trio-Diamond Сплошной Супертонкий Керамик Pro (125x22,23 мм)
    Алмазный отрезной круг Trio-Diamond Сплошной Супертонкий Керамик Pro (125x22,23 мм)
    Алмазный отрезной круг Trio-Diamond Сплошной Супертонкий Керамик Pro (125x22,23 мм)
      Алмазный отрезной круг Trio-Diamond Сплошной Супертонкий Керамик Pro (125x22,23 мм)
      Алмазный отрезной круг Trio-Diamond Сплошной Супертонкий Керамик Pro (125x22,23 мм)
      Алмазный отрезной круг Trio-Diamond Сплошной Супертонкий Керамик Pro (125x22,23 мм)

      Алмазный отрезной круг Trio-Diamond Сплошной Супертонкий Керамик Pro (125x22,23 мм)

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000029505
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Trio-Diamond
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		плитка
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить