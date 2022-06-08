Алмазный отрезной круг Trio-Diamond Сплошной Супертонкий Керамик Pro (125x22,23 мм)
Арт. Ю00000029505
Алмазный отрезной круг Trio-Diamond Сплошной Супертонкий Керамик Pro (125x22,23 мм)
Арт. Ю00000029505
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|плитка
- Диск со сплошной режущей кромкой, подходит как для сухой так и для влажной резки, за счет минимальной толщины диск обеспечивает гладкий рез без сколов.
Преимущества
- Высокая износостойкость
- Надежность