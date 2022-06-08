Круг алмазный по бетону Diam Master 000181 (180x2.2x7.5x22.2 мм)
Арт. Ю00000019870
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
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Диаметр, мм
|180
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Посадочный диаметр, мм
|22.2
- Алмазный диск (круг) DIAM Turbo Master 180x2.2x7.5x22.2 бетон 000181 – круг диаметром 180 мм предназначен для работы с ручным электрическим инструментом для сухой резки бетона, твердых поверхностей.
Преимущества
- Конструкция диска предусматривает алмазное напыление для максимальной прочности и надежности оснастки при работе, что обеспечивает высокую производительность
- Надежность