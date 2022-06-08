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Круг алмазный по бетону Diam Master 000181 (180x2.2x7.5x22.2 мм)
5.0
2
987 ₽
990 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Круг алмазный по бетону Diam Master 000181 (180x2.2x7.5x22.2 мм)
    Арт. Ю00000019870
    5.0
    2
    Круг алмазный по бетону Diam Master 000181 (180x2.2x7.5x22.2 мм)

      Круг алмазный по бетону Diam Master 000181 (180x2.2x7.5x22.2 мм)

      • -3 ₽
      987 ₽
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 615 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019870
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Диаметр, мм
      		180
      Посадочный диаметр, мм
      		22.2
      Все характеристики
      • -3 ₽
      987 ₽
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 615 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазный диск (круг) DIAM Turbo Master 180x2.2x7.5x22.2 бетон 000181 – круг диаметром 180 мм предназначен для работы с ручным электрическим инструментом для сухой резки бетона, твердых поверхностей.

        Преимущества

        • Конструкция диска предусматривает алмазное напыление для максимальной прочности и надежности оснастки при работе, что обеспечивает высокую производительность
        • Надежность