Круг алмазный по бетону Diam Master 000181 (180x2.2x7.5x22.2 мм)

Преимущества

Конструкция диска предусматривает алмазное напыление для максимальной прочности и надежности оснастки при работе, что обеспечивает высокую производительность

Надежность

Алмазный диск (круг) DIAM Turbo Master 180x2.2x7.5x22.2 бетон 000181 – круг диаметром 180 мм предназначен для работы с ручным электрическим инструментом для сухой резки бетона, твердых поверхностей.