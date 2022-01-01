Круг для точила Jet 120G 150x20x12,7 мм (для JBG-150)

Преимущества

Внешний диаметр - 150 мм

Посадочный диаметр - 12,7 мм

Толщина - 20 мм

Зернистость 120

Точильный круг JET применяется для работы совместно с точильным станком JET JBG-150. Предназначен для шлифования, заточки и доводки инструмента. Цвет зеленый.