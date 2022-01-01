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Круг для точила Jet 80G 150x20x12,7 мм (для JBG-150)
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Заточной диск
    Круг для точила Jet 80G 150x20x12,7 мм (для JBG-150)
    Арт. jet_1045
    Круг для точила Jet 80G 150x20x12,7 мм (для JBG-150)
    Круг для точила Jet 80G 150x20x12,7 мм (для JBG-150)
    Круг для точила Jet 80G 150x20x12,7 мм (для JBG-150)
    Круг для точила Jet 80G 150x20x12,7 мм (для JBG-150)
      Круг для точила Jet 80G 150x20x12,7 мм (для JBG-150)
      Круг для точила Jet 80G 150x20x12,7 мм (для JBG-150)
      Круг для точила Jet 80G 150x20x12,7 мм (для JBG-150)
      Круг для точила Jet 80G 150x20x12,7 мм (для JBG-150)

      Круг для точила Jet 80G 150x20x12,7 мм (для JBG-150)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_1045

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип оснастки
      		круг абразивный
      Тип
      		прямой профиль
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Точильный круг JET применяется для работы совместно с точильным станком JET JBG-150. Предназначен для шлифования, заточки и доводки инструмента. Цвет зеленый.

        Преимущества

        • Внешний диаметр - 150 мм
        • Посадочный диаметр - 12,7 мм
        • Толщина - 20 мм
        • Зернистость 80