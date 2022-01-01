Круг для точила Jet 40G 250x25x25,4 мм (для JBG-10А)
Арт. jet_1051
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип оснастки
|круг абразивный
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Тип
|прямой профиль
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- Шлифовальный круг JET применяется для работы совместно с заточным станком JET JBG-10А. Предназначен для шлифования, заточки и доводки инструмента. Цвет белый.
Преимущества
- Внешний диаметр - 250 мм
- Посадочный диаметр - 25,4 мм
- Толщина - 25 мм
- Зернистость 40