Круг для точила Jet 60G 250x25x25,4 мм (для JBG-10А)

Преимущества

Внешний диаметр - 250 мм

Посадочный диаметр - 25,4 мм

Толщина - 25 мм

Зернистость 60

Шлифовальный круг JET применяется для работы совместно с заточным станком JET JBG-10А. Предназначен для шлифования, заточки и доводки инструмента. Цвет белый.