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Лепестковый круг Makita D-27078 (125х22 мм, К36)
5.0
1
Найти аналог
Круги лепестковые
    Лепестковый круг Makita D-27078 (125х22 мм, К36)
    Арт. X13171306122
    5.0
    1
    Лепестковый круг Makita D-27078 (125х22 мм, К36)

      Лепестковый круг Makita D-27078 (125х22 мм, К36)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171306122
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, пластик, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Изогнутый лепестковый диск Makita D-27078 наиболее подходит для шлифования неровных рельевных деревянных, металлических и пластиковых поверхностей. Диск изготовлен из кусочков абразивного материала, которые крепятся вокруг основы диска. Важное преимущество диска — гибкость лепестков. Абразив изготовлен из Оксида Алюминия.