Лепестковый круг Makita D-27078 (125х22 мм, К36)

Изогнутый лепестковый диск Makita D-27078 наиболее подходит для шлифования неровных рельевных деревянных, металлических и пластиковых поверхностей. Диск изготовлен из кусочков абразивного материала, которые крепятся вокруг основы диска. Важное преимущество диска — гибкость лепестков. Абразив изготовлен из Оксида Алюминия.