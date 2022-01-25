Лепестковый круг Makita D-27078 (125х22 мм, К36)
Арт. X13171306122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|металл, пластик, дерево
- Изогнутый лепестковый диск Makita D-27078 наиболее подходит для шлифования неровных рельевных деревянных, металлических и пластиковых поверхностей. Диск изготовлен из кусочков абразивного материала, которые крепятся вокруг основы диска. Важное преимущество диска — гибкость лепестков. Абразив изготовлен из Оксида Алюминия.