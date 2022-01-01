Круг лепестковый Makita D-27090 125х22мм, К60

Круг лепестковый Makita(Макита) D-27090 имеет наклонную форму и предназначен для шлифования неровных поверхностей дерева, металла, пластика. Основание диска выполнено из стекловолокна. Важное преимущество диска - гибкость лепестков. Абразив изготовлен из оксида алюминия.Технические характеристики:НазначениеуниверсальныйТипдиск шлифовальныйДиаметр, мм125Посадочный диаметр22.2Зернистость60