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Круг лепестковый Makita D-27090 125х22мм, К60
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Круги лепестковые
    Круг лепестковый Makita D-27090 125х22мм, К60
    Арт. X13171306113
    Круг лепестковый Makita D-27090 125х22мм, К60

      Круг лепестковый Makita D-27090 125х22мм, К60

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171306113

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг лепестковый Makita(Макита) D-27090 имеет наклонную форму и предназначен для шлифования неровных поверхностей дерева, металла, пластика. Основание диска выполнено из стекловолокна. Важное преимущество диска - гибкость лепестков. Абразив изготовлен из оксида алюминия.Технические характеристики:НазначениеуниверсальныйТипдиск шлифовальныйДиаметр, мм125Посадочный диаметр22.2Зернистость60