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Лепестковый круг Makita D-27143 (180х22 мм, К60)
5.0
2
Найти аналог
Круги лепестковые
    Лепестковый круг Makita D-27143 (180х22 мм, К60)
    Арт. X13171306119
    5.0
    2
    Лепестковый круг Makita D-27143 (180х22 мм, К60)

      Лепестковый круг Makita D-27143 (180х22 мм, К60)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171306119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, сталь, пластик, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальный наклонный диск Makita D-27143, хорошо подходящий для обработки неровных поверхностей. Универсальный: по дереву, цветному металлу, стали, пластмассе. За счет гибких лепестков легко обрабатывать криволинейные фасонные поверхности. Размеры 180х22 мм (Наружный диаметр-Посадочный диаметр). Зернистость К60.