Лепестковый круг Makita D-27143 (180х22 мм, К60)

Шлифовальный наклонный диск Makita D-27143, хорошо подходящий для обработки неровных поверхностей. Универсальный: по дереву, цветному металлу, стали, пластмассе. За счет гибких лепестков легко обрабатывать криволинейные фасонные поверхности. Размеры 180х22 мм (Наружный диаметр-Посадочный диаметр). Зернистость К60.