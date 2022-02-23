Лепестковый круг Makita D-27143 (180х22 мм, К60)
Арт. X13171306119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|металл, сталь, пластик, дерево
- Шлифовальный наклонный диск Makita D-27143, хорошо подходящий для обработки неровных поверхностей. Универсальный: по дереву, цветному металлу, стали, пластмассе. За счет гибких лепестков легко обрабатывать криволинейные фасонные поверхности. Размеры 180х22 мм (Наружный диаметр-Посадочный диаметр). Зернистость К60.