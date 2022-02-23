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Лепестковый круг Makita D-27698 (125х22 мм, К60)
5.0
2
Найти аналог
Круги лепестковые
    Лепестковый круг Makita D-27698 (125х22 мм, К60)
    Арт. X13171306112
    5.0
    2
    Лепестковый круг Makita D-27698 (125х22 мм, К60)

      Лепестковый круг Makita D-27698 (125х22 мм, К60)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171306112
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск шлифовальный Makita D-27698 для обработки ровных поверхностей из нержавейки и низкоуглеродистой стали, углов и фланцев. Абразивный материал состоит из электрокорунда с цирконием. Гибкие лепестки позволяют зачищать криволинейные фасонные и сферические поверхности. Основание диска из стекловолокна. Размеры 125х22 мм, зернистость К60.