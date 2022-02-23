Лепестковый круг Makita D-27698 (125х22 мм, К60)

Диск шлифовальный Makita D-27698 для обработки ровных поверхностей из нержавейки и низкоуглеродистой стали, углов и фланцев. Абразивный материал состоит из электрокорунда с цирконием. Гибкие лепестки позволяют зачищать криволинейные фасонные и сферические поверхности. Основание диска из стекловолокна. Размеры 125х22 мм, зернистость К60.