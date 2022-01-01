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Круг лепестковый торцевой Атака 115 P36 цирконий (синий)
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Круги лепестковые
    Круг лепестковый торцевой Атака 115 P36 цирконий (синий)
    Арт. Х1506166100

      Круг лепестковый торцевой Атака 115 P36 цирконий (синий)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1506166100

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальные круги КЛТ (круги лепестковые торцовые), используемые в качестве насадок для угловых шлифмашин, могут применяться для любых типов шлифовочных работ на любых поверхностях. В ассортименте КЛТ "Атака" представлены шлифовальные круги самых разнообразных типоразмеров и степени зернистости. В качестве абразива применяется алюминиевый электрокорунд (коричневые круги), либо циркониевый корунд (синие круги), отличающийся высокой твердостью, а соответственно, повышенными абразивными и ресурсными характеристиками.

        Преимущества

        • Равномерное распределение давления на поверхность за счет эластичности и гибкости лепестков
        • Низкий нагрев рабочей поверхности
        • Высокая производительность
        • Продолжительный срок эксплуатации