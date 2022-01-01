Круг лепестковый торцевой Атака 115 P36 цирконий (синий)

Преимущества

Равномерное распределение давления на поверхность за счет эластичности и гибкости лепестков

Низкий нагрев рабочей поверхности

Высокая производительность

Продолжительный срок эксплуатации

Шлифовальные круги КЛТ (круги лепестковые торцовые), используемые в качестве насадок для угловых шлифмашин, могут применяться для любых типов шлифовочных работ на любых поверхностях. В ассортименте КЛТ "Атака" представлены шлифовальные круги самых разнообразных типоразмеров и степени зернистости. В качестве абразива применяется алюминиевый электрокорунд (коричневые круги), либо циркониевый корунд (синие круги), отличающийся высокой твердостью, а соответственно, повышенными абразивными и ресурсными характеристиками.