Лепестковый торцевой круг Атака 115 P36 (коричневый)

Лепестковый торцевой круг АТАКА изготовлен из лепестков шлифовальной шкурки, которые имеют тканевую основу и алюминиевое покрытие. Его используют в угловых шлифовальных машинах для обдирки, зачистки сварных швов, удаления ржавчины, а также при кузовных и столярно-слесарных работах. Можно применять для обработки лакированных и окрашенных поверхностей, металла, дерева и камня. Благодаря эластичности и гибкости лепестков давление на поверхность распределяется равномерно. Данный круг отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Подходит для грубых шлифовальных работ.