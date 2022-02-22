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Лепестковый торцевой круг Атака 115 P36 (коричневый)
5.0
2
Найти аналог
Круги лепестковые
    Лепестковый торцевой круг Атака 115 P36 (коричневый)
    Арт. Х150616699
    5.0
    2
    Лепестковый торцевой круг Атака 115 P36 (коричневый)

      Лепестковый торцевой круг Атака 115 P36 (коричневый)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150616699
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, камень, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лепестковый торцевой круг АТАКА изготовлен из лепестков шлифовальной шкурки, которые имеют тканевую основу и алюминиевое покрытие. Его используют в угловых шлифовальных машинах для обдирки, зачистки сварных швов, удаления ржавчины, а также при кузовных и столярно-слесарных работах. Можно применять для обработки лакированных и окрашенных поверхностей, металла, дерева и камня. Благодаря эластичности и гибкости лепестков давление на поверхность распределяется равномерно. Данный круг отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Подходит для грубых шлифовальных работ.