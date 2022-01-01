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Круг лепестковый торцевой Атака 125 P120 цирконий (синий)
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Круги лепестковые
    Круг лепестковый торцевой Атака 125 P120 цирконий (синий)
    Арт. Х1506166109
    Круг лепестковый торцевой Атака 125 P120 цирконий (синий)

      Круг лепестковый торцевой Атака 125 P120 цирконий (синий)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1506166109

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		дерево
      Диаметр, мм
      		125
      Посадочный диаметр, мм
      		22.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лепестковый торцевой круг АТАКА 993430 изготовлен из лепестков шлифовальной шкурки, которые имеют тканевую основу и циркониевое покрытие. Его используют в угловых шлифовальных машинах для обдирки, зачистки сварных швов, удаления ржавчины, а также при кузовных и столярно-слесарных работах. Можно применять для обработки лакированных и окрашенных поверхностей, металла, дерева и камня. Благодаря эластичности и гибкости лепестков давление на поверхность распределяется равномерно. 

        Преимущества

        • Данный круг отличается высокой производительностью 
        • Долгий срок службы
        • Подходит для финишных работ