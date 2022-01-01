Круг лепестковый торцевой Атака 125 P80 (коричневый)
Арт. Х1506166114
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|дерево
- Лепестковый торцевой круг АТАКА 680790 изготовлен из лепестков шлифовальной шкурки, которые имеют тканевую основу и алюминиевое покрытие. Его используют в угловых шлифовальных машинах для обдирки, зачистки сварных швов, удаления ржавчины, а также при кузовных и столярно-слесарных работах. Можно применять для обработки лакированных и окрашенных поверхностей, металла, дерева и камня. Благодаря эластичности и гибкости лепестков давление на поверхность распределяется равномерно.
Преимущества
- Данный круг отличается высокой производительностью
- Долгий срок службы
- Подходит для грубых шлифовальных работ