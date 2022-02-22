Лепестковый торцевой круг Атака 150 P120 (цирконий, синий)
Арт. Х1506166119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|металл, камень, дерево
- Шлифовальные круги КЛТ (круги лепестковые торцовые), используемые в качестве насадок для угловых шлифмашин, могут применяться для любых типов шлифовочных работ на любых поверхностях.
Преимущества
- Равномерное распределение давления на поверхность за счет эластичности и гибкости лепестков
- Низкий нагрев рабочей поверхности
- Высокая производительность
- Продолжительный срок эксплуатации