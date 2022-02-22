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Лепестковый торцевой круг Атака 150 P120 (цирконий, синий)
5.0
2
287 ₽
Круги лепестковые
    Лепестковый торцевой круг Атака 150 P120 (цирконий, синий)
    Арт. Х1506166119
    5.0
    2
    Лепестковый торцевой круг Атака 150 P120 (цирконий, синий)

      Лепестковый торцевой круг Атака 150 P120 (цирконий, синий)

      287 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1506166119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, камень, дерево
      Все характеристики
      287 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальные круги КЛТ (круги лепестковые торцовые), используемые в качестве насадок для угловых шлифмашин, могут применяться для любых типов шлифовочных работ на любых поверхностях.

        Преимущества 

        • Равномерное распределение давления на поверхность за счет эластичности и гибкости лепестков
        • Низкий нагрев рабочей поверхности
        • Высокая производительность
        • Продолжительный срок эксплуатации