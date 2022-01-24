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Лепестковый торцевой круг Атака 180 P80 (коричневый)
5.0
1
Найти аналог
Круги лепестковые
    Лепестковый торцевой круг Атака 180 P80 (коричневый)
    Арт. Х1506166142
    5.0
    1
    Лепестковый торцевой круг Атака 180 P80 (коричневый)

      Лепестковый торцевой круг Атака 180 P80 (коричневый)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1506166142
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, камень, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальные круги КЛТ (круги лепестковые торцовые), используемые в качестве насадок для угловых шлифмашин, могут применяться для любых типов шлифовочных работ на любых поверхностях.

        Преимущества 

        • Равномерное распределение давления на поверхность за счет эластичности и гибкости лепестков
        • Низкий нагрев рабочей поверхности
        • Высокая производительность
        • Продолжительный срок эксплуатации