Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лепестковый торцевой круг Баз 125 Р80 36563-125-80
5.0
2
Найти аналог
Круги лепестковые
    Лепестковый торцевой круг Баз 125 Р80 36563-125-80
    Арт. 9006102
    5.0
    2
    Лепестковый торцевой круг Баз 125 Р80 36563-125-80
    Лепестковый торцевой круг Баз 125 Р80 36563-125-80
    Лепестковый торцевой круг Баз 125 Р80 36563-125-80
      Лепестковый торцевой круг Баз 125 Р80 36563-125-80
      Лепестковый торцевой круг Баз 125 Р80 36563-125-80
      Лепестковый торцевой круг Баз 125 Р80 36563-125-80

      Лепестковый торцевой круг Баз 125 Р80 36563-125-80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9006102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Баз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, камень, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив 3656-125-80 используется совместно с угловыми шлифмашинами для торцевого и плоского шлифования изделий из металла, дерева, пластмассы, зачистки сварных швов и заусенцев, снятия ржавчины и т.д. Круг изготовлен на гибкой основе, имеет высокую производительность и износостойкость. Безопасность соответствует требованиям ГОСТ 52588-2011 И EN 13743.