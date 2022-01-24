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Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91015022140120 (150х22 мм, А120, 14А 12/Р120)
5.0
1
90 ₽
Круги лепестковые
    Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91015022140120 (150х22 мм, А120, 14А 12/Р120)
    Арт. 9006192137
    5.0
    1
    Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91015022140120 (150х22 мм, А120, 14А 12/Р120)
    Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91015022140120 (150х22 мм, А120, 14А 12/Р120)
      Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91015022140120 (150х22 мм, А120, 14А 12/Р120)
      Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91015022140120 (150х22 мм, А120, 14А 12/Р120)

      Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91015022140120 (150х22 мм, А120, 14А 12/Р120)

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9006192137
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, сталь, дерево
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Круг лепестковый торцевой плоский КЛТ1 (150х22 мм; А120; 14А 12/Р120) Луга-Абразив D91015022140120 - предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины. 

        Преимущества

        • Круг работает тихо, устойчиво, без прижогов, оставляя холодными обработанные поверхности, обеспечивает максимальный съем материала
        • Абразив – электрокорунд, марка А 120
        • Зернистость по ГОСТ – 14А 12, зернистость по FEPA – P120