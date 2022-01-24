Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91015022140120 (150х22 мм, А120, 14А 12/Р120)
Арт. 9006192137
Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91015022140120 (150х22 мм, А120, 14А 12/Р120)
Арт. 9006192137
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|металл, сталь, дерево
Круг лепестковый торцевой плоский КЛТ1 (150х22 мм; А120; 14А 12/Р120) Луга-Абразив D91015022140120 - предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины.
Преимущества
- Круг работает тихо, устойчиво, без прижогов, оставляя холодными обработанные поверхности, обеспечивает максимальный съем материала
- Абразив – электрокорунд, марка А 120
- Зернистость по ГОСТ – 14А 12, зернистость по FEPA – P120