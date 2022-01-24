Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91015022140120 (150х22 мм, А120, 14А 12/Р120)

Круг лепестковый торцевой плоский КЛТ1 (150х22 мм; А120; 14А 12/Р120) Луга-Абразив D91015022140120 - предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины.

Преимущества