Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91018022140200 (180х22 мм, А 80, 14А 20/Р80)

Круг лепестковый торцевой плоский КЛТ1 (180х22 мм; А 80; 14А 20/Р80) Луга-Абразив D91018022140200 предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины.

Преимущества