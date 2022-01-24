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Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91018022140200 (180х22 мм, А 80, 14А 20/Р80)
5.0
1
150 ₽
Круги лепестковые
    Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91018022140200 (180х22 мм, А 80, 14А 20/Р80)
    Арт. 9006192139
    5.0
    1
    Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91018022140200 (180х22 мм, А 80, 14А 20/Р80)
    Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91018022140200 (180х22 мм, А 80, 14А 20/Р80)
      Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91018022140200 (180х22 мм, А 80, 14А 20/Р80)
      Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91018022140200 (180х22 мм, А 80, 14А 20/Р80)

      Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91018022140200 (180х22 мм, А 80, 14А 20/Р80)

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9006192139
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, сталь, дерево
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Круг лепестковый торцевой плоский КЛТ1 (180х22 мм; А 80; 14А 20/Р80) Луга-Абразив D91018022140200 предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины. 

        Преимущества

        • Круг работает тихо, устойчиво, без прижогов, оставляя холодными обработанные поверхности, обеспечивает максимальный съем материала
        • Абразив – электрокорунд, марка А 80
        • Зернистость по ГОСТ – 14А 20, зернистость по FEPA – P80