Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91018022140200 (180х22 мм, А 80, 14А 20/Р80)
Арт. 9006192139
Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91018022140200 (180х22 мм, А 80, 14А 20/Р80)
Арт. 9006192139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|металл, сталь, дерево
Круг лепестковый торцевой плоский КЛТ1 (180х22 мм; А 80; 14А 20/Р80) Луга-Абразив D91018022140200 предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины.
Преимущества
- Круг работает тихо, устойчиво, без прижогов, оставляя холодными обработанные поверхности, обеспечивает максимальный съем материала
- Абразив – электрокорунд, марка А 80
- Зернистость по ГОСТ – 14А 20, зернистость по FEPA – P80