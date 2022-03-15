Отрезной круг ПрофОснастка Мастер №20 (180x2,5x22,23 мм)
Арт. X131725171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Абразивные отрезные диски (круги) ТИП 41 (плоские) серии Мастер предназначены для обработки изделий из металла (прутков, арматуры, уголков и других профилей). Не предназначены для обработки нержавейки, цветных металлов, камня. Устанавливаются на УШМ (болгарки).Отличаются между собой внешним диаметром, величиной посадочного отверстия, толщиной и твердостью рабочей части, скоростью резания. Применяются в быту, в строительных и ремонтных работах.
Преимущества
- Высокая производительность
- Износостойкость
- Безопасность