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Круг отрерзной ПрофОснастка №25 230*2*22,33 Мастер
Найти аналог
Отрезные круги по металлу
    Круг отрерзной ПрофОснастка №25 230*2*22,33 Мастер
    Арт. X131725179
    Круг отрерзной ПрофОснастка №25 230*2*22,33 Мастер

      Круг отрерзной ПрофОснастка №25 230*2*22,33 Мастер

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131725179

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Диаметр, мм
      		230
      Толщина, мм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Абразивные отрезные диски (круги) ПРОФОСНАСТКА ТИП 41 (плоские) серии МАСТЕР предназначены для обработки изделий из металла (прутков, арматуры, уголков и других профилей) в условиях, когда скорость и комфортность (мягкость) резания наиболее предпочтительна перед максимальной производительностью / долговечностью использования одного отрезного круга. Устанавливаются на УШМ углошлифовальные машины (болгарки). Серия МАСТЕР лучше всего подходит для применения в быту, для ремонтных и строительных работ. Особенности:
        • Не предназначены для обработки нержавейки, цветных металлов, камня. 