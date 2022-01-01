Круг отрерзной ПрофОснастка №25 230*2*22,33 Мастер

Не предназначены для обработки нержавейки, цветных металлов, камня.

Абразивные отрезные диски (круги) ПРОФОСНАСТКА ТИП 41 (плоские) серии МАСТЕР предназначены для обработки изделий из металла (прутков, арматуры, уголков и других профилей) в условиях, когда скорость и комфортность (мягкость) резания наиболее предпочтительна перед максимальной производительностью / долговечностью использования одного отрезного круга. Устанавливаются на УШМ углошлифовальные машины (болгарки). Серия МАСТЕР лучше всего подходит для применения в быту, для ремонтных и строительных работ. Особенности: