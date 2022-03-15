Отрезной круг ПрофОснастка Мастер №4 (115x1,6x22,23 мм)

Преимущества

Наилучшим образом сочетают производительность, скорость пиления и качество резания

Высокая износостойкость

Вся продукция имеет сертификацию ISO 9001 EAC

Абразивные отрезные диски (круги) ТИП 41 (плоские) серии Мастер предназначены для обработки изделий из металла (прутков, арматуры, уголков и других профилей). Не предназначены для обработки нержавейки, цветных металлов, камня. Устанавливаются на УШМ (болгарки).Отличаются между собой внешним диаметром, величиной посадочного отверстия, толщиной и твердостью рабочей части, скоростью резания. Применяются в быту, в строительных и ремонтных работах.