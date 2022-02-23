Отрезной круг по камню и бетону (115x2,5x22 мм)
Арт. Х150624
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|бетон, камень
- Круги отрезные по металлу на бакелитовой связке Лужского Абразивного Завода для ручных шлифмашинок применяются для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок сталей.
Преимущества
- Круг отрезной армированный изготовлен из карбид кремния на основе бакелитовой связки с армированием
- Используется на УШМ, соответствующего типоразмера и предназначен для высокопроизводительной резки различного вида камня, кирпича, бетона и керамической плитки
- Высокая износостойкость