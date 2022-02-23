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Отрезной круг по камню и бетону (115x2,5x22 мм)
5.0
2
28 ₽
Отрезные круги по бетону и камню
    Отрезной круг по камню и бетону (115x2,5x22 мм)
    Арт. Х150624
    5.0
    2
    Отрезной круг по камню и бетону (115x2,5x22 мм)
    Отрезной круг по камню и бетону (115x2,5x22 мм)
      Отрезной круг по камню и бетону (115x2,5x22 мм)
      Отрезной круг по камню и бетону (115x2,5x22 мм)

      Отрезной круг по камню и бетону (115x2,5x22 мм)

      28 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х150624
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		бетон, камень
      Все характеристики
      28 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круги отрезные по металлу на бакелитовой связке Лужского Абразивного Завода для ручных шлифмашинок применяются для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок сталей. 

        Преимущества

        • Круг отрезной армированный изготовлен из карбид кремния на основе бакелитовой связки с армированием
        • Используется на УШМ, соответствующего типоразмера и предназначен для высокопроизводительной резки различного вида камня, кирпича, бетона и керамической плитки
        • Высокая износостойкость