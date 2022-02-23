Отрезной круг по камню и бетону (115x2,5x22 мм)

Преимущества

Круг отрезной армированный изготовлен из карбид кремния на основе бакелитовой связки с армированием

Используется на УШМ, соответствующего типоразмера и предназначен для высокопроизводительной резки различного вида камня, кирпича, бетона и керамической плитки

Высокая износостойкость

Круги отрезные по металлу на бакелитовой связке Лужского Абразивного Завода для ручных шлифмашинок применяются для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок сталей.