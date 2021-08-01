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Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)
4.5
11
25 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)
    Арт. X131725164
    4.5
    11
    Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)
    Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)
      Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)
      Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)

      Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)

      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X131725164
      4.5
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг отрезной армированный изготовлен из электрокорунда нормального марки 14А на основе бакелитовой связки с армированием. Используется на УШМ, соответствующего типоразмера и предназначен для резки деталей из конструкционных и нержавеющих сталей.

        Преимущества

        • Особенно эффективны при резке тонкостенного профиля и листового металла
        • Для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок стали и быстрорежущей стали