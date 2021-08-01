Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)
Арт. X131725164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Круг отрезной армированный изготовлен из электрокорунда нормального марки 14А на основе бакелитовой связки с армированием. Используется на УШМ, соответствующего типоразмера и предназначен для резки деталей из конструкционных и нержавеющих сталей.
Преимущества
- Особенно эффективны при резке тонкостенного профиля и листового металла
- Для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок стали и быстрорежущей стали