Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)

Преимущества

Особенно эффективны при резке тонкостенного профиля и листового металла

Для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок стали и быстрорежущей стали

Круг отрезной армированный изготовлен из электрокорунда нормального марки 14А на основе бакелитовой связки с армированием. Используется на УШМ, соответствующего типоразмера и предназначен для резки деталей из конструкционных и нержавеющих сталей.