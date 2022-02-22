Отрезной круг по камню и бетону (125x2,5x22 мм)

Преимущества

Абразив из карбида кремния характеризуется высокой твердостью, что обеспечивает эффективность резки

2-слойная стеклосетка защищает круг от разрыва, что повышает безопасность работы

Бакелитовая связка с упрочняющими элементами обеспечивает надежное удержание абразива и позволяет работать с кругом на высокой скорости

За счет толщины 2,5 мм круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивной эксплуатации

Отрезной круг по камню Луга 73609, 125 х 2,5 х 22,2 мм, рассчитан на использование в качестве оснастки на УШМ. Его можно использовать для сухого реза камня, бетона, огнеупорного кирпича и керамической плитки. Круг пригодится мастерам для бытового ремонта, работ в гараже и мастерской.