Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отрезной круг по камню и бетону (125x2,5x22 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отрезные круги по бетону и камню
    Отрезной круг по камню и бетону (125x2,5x22 мм)
    Арт. 9006192109
    5.0
    2
    Отрезной круг по камню и бетону (125x2,5x22 мм)

      Отрезной круг по камню и бетону (125x2,5x22 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9006192109
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		бетон, камень
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной круг по камню Луга 73609, 125 х 2,5 х 22,2 мм, рассчитан на использование в качестве оснастки на УШМ. Его можно использовать для сухого реза камня, бетона, огнеупорного кирпича и керамической плитки. Круг пригодится мастерам для бытового ремонта, работ в гараже и мастерской.

        Преимущества

        • Абразив из карбида кремния характеризуется высокой твердостью, что обеспечивает эффективность резки
        • 2-слойная стеклосетка защищает круг от разрыва, что повышает безопасность работы
        • Бакелитовая связка с упрочняющими элементами обеспечивает надежное удержание абразива и позволяет работать с кругом на высокой скорости
        • За счет толщины 2,5 мм круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивной эксплуатации