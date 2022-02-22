Отрезной круг по камню и бетону (125x3x22 мм, 54С)
Арт. 900619278
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|бетон, камень
- Отрезной круг Луга 2042 применяется в ручных шлифмашинах. Он предназначен для реза естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича, бетонных изделий и керамической плитки.
Преимущества
- Абразив из карбида кремния характеризуется высокой твердостью, что обеспечивает эффективность резки
- За счет толщины 3 мм круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивной эксплуатации