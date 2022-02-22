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Отрезной круг по камню и бетону (125x3x22 мм, 54С)
5.0
2
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Отрезные круги по бетону и камню
    Отрезной круг по камню и бетону (125x3x22 мм, 54С)
    Арт. 900619278
    5.0
    2
    Отрезной круг по камню и бетону (125x3x22 мм, 54С)

      Отрезной круг по камню и бетону (125x3x22 мм, 54С)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900619278
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		бетон, камень
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной круг Луга 2042 применяется в ручных шлифмашинах. Он предназначен для реза естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича, бетонных изделий и керамической плитки.

        Преимущества

        • Абразив из карбида кремния характеризуется высокой твердостью, что обеспечивает эффективность резки
        • За счет толщины 3 мм круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивной эксплуатации