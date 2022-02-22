Отрезной круг по камню и бетону (125x3x22 мм, 54С)

Преимущества

Абразив из карбида кремния характеризуется высокой твердостью, что обеспечивает эффективность резки

За счет толщины 3 мм круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивной эксплуатации

Отрезной круг Луга 2042 применяется в ручных шлифмашинах. Он предназначен для реза естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича, бетонных изделий и керамической плитки.